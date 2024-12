Controlli alla stazione ferroviaria: arrestata una donna

CIVITAVECCHIA – Sono 11.004 le persone identificate di cui 7.867 in ambito provinciale, 3 persone arrestate in ambito provinciale, 13 persone denunciate in stato di libertà di cui II in ambito provinciale, 700 pattuglie impiegate in stazione in ambito regionale di cui 477 impiegate in stazione nell’ambito provinciale, 16 contravvenzioni amministrative elevate in ambito regionale di cui 6 al Regolamento di Polizia Ferroviaria. Questo il bilancio dell’attività della Polizia Ferroviaria del Compartimento per il Lazio nella settimana che va dal 29 novembre al 5 dicembre. Particolare rilievo ha assunto l’operazione “Alto Impatto” nella giornata del 4 dicembre: i controlli volti ad incrementare il livello di sicurezza hanno visto l’impiego congiunto del personale della Questura di Roma e della Polizia Ferroviaria nell’area interna ed esterna alla stazione di Roma Termini. La sera del 29 novembre il personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Civitavecchia, nel corso dei consueti servizi di prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario presso lo scalo ferroviario di competenza, su segnalazione di personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Grosseto, ha arrestato una persona, rintracciata a bordo di un treno regionale. Dai controlli al terminale la stessa è risultata destinataria di un Ordine di esecuzione di misura cautelare personale della custodia cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Grosseto. Sin da subito, alla vista degli agenti, la donna ha assunto un atteggiamento non collaborativo, sdraiandosi a terra e praticando una tenace resistenza passiva tanto da rendere impossibile la sua identificazione. Da ulteriori accertamenti tramite banca dati gli operatori sono riusciti a confermare l’esatta identità della donna e ad accompagnarla presso la casa circondariale di Civitavecchia.