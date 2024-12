Controlli intensificati a Roma Termini: 4 arresti e 10 denunce

I Carabinieri di Roma, con il supporto del Nucleo Cinofili, hanno svolto un’operazione straordinaria nella zona di Roma Termini e dintorni, mirata a combattere microcriminalità e degrado urbano. Le attività hanno condotto a quattro arresti e dieci denunce, oltre alla verifica di oltre 300 persone e 169 veicoli. Tra gli episodi segnalati, emergono casi di guida in stato di ebbrezza, possesso di armi improprie e furto. Le misure hanno incluso anche sanzioni amministrative e notifiche di ordini di allontanamento.

Operazione di sicurezza nelle aree di Termini e Esquilino

I Carabinieri hanno avviato un’operazione mirata nei pressi della Stazione Termini, uno dei principali snodi ferroviari della capitale, e nel quartiere Esquilino.

L’iniziativa, volta a migliorare la sicurezza e ridurre fenomeni di microcriminalità, ha portato al controllo di numerosi individui e veicoli. Durante le verifiche, sono stati identificati 306 cittadini e 169 mezzi, con l’obiettivo di prevenire situazioni di illegalità.

Le operazioni si sono concentrate su episodi di furti, comportamenti molesti e altre infrazioni, per aumentare la percezione di sicurezza nell’area.

Dettagli degli arresti e delle denunce

Tra gli episodi principali, i Carabinieri hanno fermato un 36enne colombiano per possesso di arnesi atti allo scasso e una piccola quantità di droga. Un altro caso ha coinvolto un 29enne sorpreso alla guida con un livello di alcol superiore al limite consentito. Inoltre, un uomo di Messina, recidivo per guida senza patente, è stato denunciato.

Nel quartiere Esquilino, un marocchino è stato fermato dopo aver rubato capi di abbigliamento in un negozio. Gli arresti includono tre persone sorprese a rubare all’interno della stazione e un senegalese accusato di aggressione.

Sanzioni e segnalazioni amministrative

Oltre agli arresti in zona Termini e alle denunce penali, i Carabinieri hanno emesso sanzioni amministrative per infrazioni meno gravi. Due individui sono stati multati per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della stazione, con ordini di allontanamento per 48 ore.

Un giovane, trovato con quantità minime di marijuana, è stato segnalato alla Prefettura per uso personale. Durante i controlli, le autorità hanno anche sequestrato strumenti come un’asta metallica e una chiave inglese, utilizzati senza giustificato motivo.