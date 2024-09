Controlli nelle periferie di Roma: tre denunciati, maxi sanzione a titolari di 2 attività

Ancora controlli a tappeto nelle periferie di Roma. I carabinieri hanno effettuato un servizio nel quartiere “Laurentino 38”, che ha portato alla denuncia di tre persone. I titolari di due attività commerciali sono stati inoltre sanzionati.

Complessivamente nel corso delle attività di controllo, i carabinieri della Stazione Roma Cecchignola, con il supporto dei colleghi della Compagnia Roma Eur, di quelli del Nucleo Radiomobile di Roma e del Nas di Roma hanno identificato 105 persone e controllato 52 veicoli.

Aggiornato ore 11.30

Nello specifico sono state tre le persone denunciate nel corso delle attività. Un 37enne romano, con precedenti, per la violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, poiché è stato trovato all’esterno della propria abitazione senza autorizzazione.

Denunciato anche un 29enne tunisino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per aver preso una bottiglia di birra ad una coppia, ferma nel piazzale della stazione metro Laurentina, strattonandola per riuscire a scappare. L’uomo rintracciato poco dopo è risultato inoltre gravato dall’ordine di lasciare il territorio nazionale.

I carabinieri hanno poi denunciato un 52enne romano, fermato alla guida della sua auto e trovato in possesso di un coltello a serramanico, con lama lunga 8 cm.

Aggiornato ore 15

Durante le verifiche alle attività commerciali della zona, i carabinieri della Stazione Cecchignola, con i colleghi del Nas di Roma, hanno sanzionato amministrativamente il titolare di un bar e la titolare di una pizzeria per la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo e per carenza di igiene dei locali. Elevata a loro carico anche una multa di 3mila euro ciascuno.

Nel corso dei posti di controllo alla circolazione stradale, due automobilisti sono stati sanzionati, uno per la mancata revisione e l’altro per la mancata copertura assicurativa delle rispettive auto. Quattro giovani sono stati sanzionati e segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di modiche quantità di hashish” e marijuana”.

Aggiornato ore 18