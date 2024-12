Controlli sui Shisha bar: i locali dei narghilè sotto la lente del NAS

I carabinieri del NAS e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno eseguito un’ampia operazione di verifica in oltre 100 Shisha Bar su tutto il territorio nazionale. L’intervento ha portato alla scoperta di irregolarità nella vendita e somministrazione di melassa e tabacco per narghilè, con oltre 68 chilogrammi di prodotti sequestrati. Cinque persone sono state denunciate, mentre sono state riscontrate violazioni legate all’assenza del “patentino speciale” per la vendita e consumo di tali prodotti. Le sanzioni previste variano da amministrative a penali, a seconda della gravità delle infrazioni.

Operazione nei Shisha Bar a Roma

L’operazione ha coinvolto le forze dell’ordine per verificare la conformità normativa in oltre 100 locali specializzati nella somministrazione di melassa e tabacco per narghilè.

L’iniziativa ha interessato esercizi in diverse regioni, con l’obiettivo di contrastare la vendita illegale di prodotti privi di autorizzazioni necessarie. Gli accertamenti hanno riguardato sia la documentazione obbligatoria sia la presenza dei contrassegni di legittimazione sui prodotti, richiesti dalla normativa vigente.

A Roma sono stati condotti controlli approfonditi su oltre 100 locali pubblici, evidenziando diverse irregolarità, in particolare la mancanza, da parte di alcuni gestori, del “patentino speciale”.

Questo documento è indispensabile per autorizzare la vendita e il consumo diretto di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua all’interno dei locali. Durante l’operazione, le autorità hanno denunciato cinque persone e confiscato oltre 68 chilogrammi di melassa per narghilè, che risultava priva del contrassegno ufficiale richiesto dalla normativa nazionale.

Sequestri e denunce durante i controlli

Durante i controlli, le autorità hanno sequestrato 68 chilogrammi di melassa per narghilè, privi del contrassegno previsto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Cinque titolari di esercizi sono stati denunciati per mancanza delle autorizzazioni necessarie.

Le sanzioni applicate includono multe amministrative che possono raggiungere i 10.000 euro e, nei casi più gravi, conseguenze penali per quantitativi superiori a 15 chilogrammi.

Normativa sui shisha bar e sanzioni applicabili

La legge italiana prevede che melassa e tabacco per narghilè siano dotati di contrassegno ufficiale e iscritti nella tabella di commercializzazione.

L’assenza di tale autorizzazione comporta sanzioni che variano in base al quantitativo sequestrato: 5 euro per grammo di prodotto, fino a un massimo di 75.000 euro per quantità pari o superiori a 15 chilogrammi. Nei casi più gravi, le infrazioni possono sfociare in sanzioni penali e ulteriori provvedimenti legali.