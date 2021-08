Convalidato arresto 60enne di Nettuno, investì 16enne in bici

Il giudice del Tribunale di Velletri ha convalidato stamattina l’arresto di C.D.C., 60enne pluripregiudicato di Nettuno, che ha investito un 16enne in bici lo scorso 1 agosto in via Santa Maria Goretti. Era senza patente e assicurazione e si diede alla fuga, per poi essere arrestato dalla polizia locale e dalla polizia di Stato dopo circa un’ora dall’incidente. Nei suoi confronti è stata disposta la detenzione presso il carcere di Velletri. Il ragazzino è ancora in prognosi riservata, sempre in condizioni disperate, al San Camillo.

Invece è finito sotto sequestro un maxi insediamento di immobili ritenuti abusivi. E’ in corso l’operazione della Guardia di Finanza di Cassino su mandato della Procura di Cassino che ha portato avanti l’inchiesta. Nel mirino 17 case, tra monolocali e villette abusive che si trovano tra il parco archeologico e parco della Riviera di Ulisse. Sono 33 le persone indagate.