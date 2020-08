Convention dem Usa 2020: i protagonisti di questa sera

Questa sera si terrà la terza giornata della Convention nazionale del Partito democratico: un evento, quest’anno virtuale, che consacra il ticket Biden-Harris nella corsa per la Casa Bianca.

Ieri Joe Biden ha ottenuto ufficialmente la nomination. “È l’onore della mia vita”, ha twittato poco dopo. Questa sera toccherà invece a Kamala Harris, la prima donna di origine afroamericana e indiana candidata alla vicepresidenza. È attesissimo il suo discorso.

Ma la stella più attesa della serata, soprattutto tra i democratici nostalgici, è Barack Obama, la figura più popolare all’interno del partito. Nella giornata di apertura era toccato alla moglie Michelle, che non aveva deluso le aspettative.

Sul palco virtuale saliranno anche Hillary Clinton ed Elizabeth Warren. Per la Clinton, sconfitta nel 2016 dal presidente Donald Trump, sarà un ritorno dal sapore amaro. Ma l’ex first lady, ex segretario di Stato e prima donna a ottenere la nomination per la Casa Bianca ha ancora voglia di dire la sua in politica. Warren, senatrice del Massachusetts ed ex candidata presidenziale alle primarie, ha già nei giorni scorsi deposto l’ascia radical per richiamare il partito all’unità. L’appuntamento è alle 21 (3 ora italiana).

Mario Bonito