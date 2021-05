Convocazioni Spagna, la lista completa: out Sergio Ramos e i madridisti

Anche la Spagna fa i nomi dei giocatori che affronteranno i prossimi Europei. E sorprendono subito alcune novità: la prima: Luis Enrique ha convocato solo 24 giocatori, nonostante avesse spazio per 26. Non c’è il capitano Sergio Ramos, di più: non c’è nemmeno un giocatore del Real Madrid. Tutti esclusi.

L’ex allenatore del Barcellona, in conferenza stampa, ha in parte motivato le sue scelte. Prima fra tutte quella di non chiamare Sergio Ramos, da sempre simbolo della nazionale spagnola. Il motivo dell’esclusione? La condizione fisica non ottimale del difensore, fuori per diversi mesi a causa di problemi fisici.

“Si merita una menzione speciale, perché è il nostro capitano – ha detto di lui Luis Enrique – Da gennaio non ha potuto competere nelle condizioni adeguate, e non si è potuto nemmeno allenare in gruppo. Non è stato facile, gli ho comunicato la mia decisione ieri sera in una conversazione telefonica educata e corretta, con grande rispetto reciproco, il cui contenuto ovviamente non rivelerò. È stato difficile e duro, ho meditato a lungo e mi dispiace, perché ha sempre aiutato la nazionale e magari lo farà ancora in futuro. È una scelta complicata ma io cerco il beneficio della squadra e del gruppo”.

Lo stesso Sergio Ramos, su Instagram, ha commentato la sua esclusione, evitando di creare polemiche: “Dopo alcuni mesi incasinati e una stagione atipica e diversa da quelle che ho vissuto in tutta la mia carriera, si uniscono anche gli Europei. Ho lottato e lavorato anima e corpo ogni giorno per arrivare al 100% con il Real Madrid e la Nazionale, ma le cose non sempre vanno come vorresti. Mi fa male non aver potuto aiutare di più la mia squadra e non difendere la Spagna ma, in questo caso, è meglio riposare, riprendersi bene e, il prossimo anno, tornare come abbiamo sempre fatto. Fa male non rappresentare il tuo paese, ma devi essere onesto e sincero. Auguro buona fortuna a tutti i miei compagni di squadra e spero che faremo una grande torneo. Tiferò come uno in più da casa. Un grande saluto a tutti e sempre VivaEspaña e HalaMadrid”.

Di seguito la lista dei convocati della Spagna.

Portieri: Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez

Difensori: José Gaya, Jordi Alba, Pau Torres, Aymeric Laporte, Eric García, Diego Llorente, César Azpilicueta, Marcos Llorente

Centrocampisti: Busquets, Rodri, Pedri, Thiago, Koke, Fabián.

Attaccanti: Dani Olmo, Oyarzabal, Morata, Gerard Moreno, Ferran Torres, Adama Traoré, Sarabia