Coop, dg Ancc Russo : “A livello nazionale stiamo per lanciare camminate lungo Francigena”

(Adnkronos) – “L’iniziativa di Coop Lombardia fa da apripista ad una nuova filosofia di coinvolgimento dei soci Coop, soci che sono l’anima, la ragion d’essere, il motivo dell’essere cooperativa che non sono soltanto utenti di un servizio di pubblica utilità come la vendita di prodotti alimentari, la Coop non è solo un distributore di cibo ma è anche una grande organizzazione di persone”. Lo dice Albino Russo, direttore generale di Ancc Coop in merito al lancio del progetto “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante.

“In queste molteplici aree tematiche – osserva – si inserisce anche l’attività dei cammini, ne abbiamo una di Coop Lombardia ma ce ne sono molte su diversi territori che intercettano quel bisogno di socialità personale, conoscenza del proprio territorio, di salute e di benessere. Perché camminare, fa certamente bene in un momento come questo in cui tutti siamo sotto pressione dal punto di vista psicologico, dopo due anni di pandemia e qualche mese di guerra”.

“E’ un’occasione – sottolinea Russo – per recuperare un maggiore equilibrio non solo fisico ma anche psichico. Questa attività si inserisce in uno dei trend più forti che abbiamo vissuto negli ultimi due anni: la grande voglia degli italiani di tornare a percorrere con un passo lento il loro Paese”.

“Le nostre cooperative – spiega Russo – hanno anche diverse altre attività. Un’altra che parte nello stesso periodo è il frutto del gemellaggio tra Coop Firenze e Coop Alleanza, il cosiddetto, “Cammino degli Dei”, che copre la distanza tra Bologna e Firenze, non solo natura, benessere e conoscenza del territorio, rappresenta infatti la ricucitura tra queste due città che sono sempre state gemelle diverse. Una bella festa di incontro tra comunità limitrofe storicamente divise dagli Appennini e che oggi si ricongiungono con questa attività di cammino incrociato”.

“La nostra cooperativa Ligure invece – riferisce il direttore generale di Ancc Coop – ha da sempre l’Associazione dei Camminatori più grande d’Italia che batte il territorio della Liguria e dei territori circostanti”. “Stiamo poi per lanciare – conclude – anche a livello nazionale, delle camminate lungo la via Francigena, sui tratti più suggestivi, su quasi tutta la dorsale italiana, un elemento di ricucitura nazionale delle molte attività locali”.