Cop 25, a Madrid la conferenza mondiale sul clima

Eccoli dunque, da 200 paesi diversi, i negoziatori chiamati a discutere, da oggi a Madrid, come e cosa fare per onorare quanto stabilito dall’Accordo di Parigi in merito al riscaldamento globale. Attraverso questo ‘Cop 25’, per due settimane le Nazione Unite discuteranno misure ed interventi, salutando al tempo stesso l’insediamento di Carolina Schmidt (ministro dell’Ambiente del Cile), alla presidenza. Una conferenza mondiale che, in quanto si spera sia risolutiva, la rappresentante cilena ha definito “la Cop della messa in atto”.

Max