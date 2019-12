Coppa Italia, da Pinamonti a Benassi: indicazioni per il Fantacalcio

Coppa Italia e Fantacalcio di solito non vanno molto d’accordo, anzi. Perché eventuali bonus portati nella competizione parallela al campionato possono solo alimentare solo rimpianti. In questo caso però la coppa nazionale porta buone notizie ai fantallenatori, soprattutto quelli che aspettano alcuni giocatori che finora non hanno fatto bene.

Non sono pochi infatti gli elementi che ancora non hanno ingranato, mettendo nei guai i possessori di questo o quel calciatore, magari pagato anche tanto in fase d’asta ma inconcludente a conti fatti. Può essere il caso, ad esempio, di Pinamonti, giovane attaccante dal futuro assicurato ma ancora lontano dalla maturazione definitiva.

Pinamonti e Benassi gol

Proprio l’attaccante del Genoa però è stato protagonista della vittoria dei rossoblù sull’Ascoli in Coppa Italia, nella gara che segnato la conquista di Pandev e compagni degli ottavi di finale della competizione. Doppietta e grande prestazione per Pinamonti, che seppur contro una squadra di B ha ritrovato il fondamentale feeling con la rete.

Stessa cosa dicasi per Benassi, centrocampista da sempre prolifico quest’anno a corto di gol. Il centrocampista ha trovato la rete nella sfida di Coppa Italia contro il Cittadella. I gol segnati sono stati addirittura due: buone notizie quindi per i fantallenatori che lo hanno in rosa, perché Montella potrebbe riproporlo anche in campionato.