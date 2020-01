Coppa Italia, Inter-Fiorentina: probabili formazioni e indicazioni per il fantacalcio. C’è Eriksen

La Coppa Italia ha iniziato a dare i suoi verdetti. Dopo il passaggio in semifinale di Napoli e Juventus la scorsa settimana, battendo rispettivamente Lazio e Roma, ieri il Milano ha strappato il pass per il prossimo turno. I rossoneri hanno battuto a San Siro il Torino ai tempi supplementari grazie all’ingresso di Ibra che cambiato le carte in tavola.

Stasera andrà in scena l’ultimo turno dei quarti di finale di Coppa Italia e si affronteranno Inter e Fiorentina, ancora a San Siro. Una gara importante per entrambe le formazioni, che tenteranno di portare a casa una vittoria che potrebbe significare tanto. Sarà la prima volta per Eriksen in nerazzurro: il centrocampista danese sarà in panchina, già a disposizione di Conte.

Sanchez, segnali per il fantacalcio

Non mancheranno ovviamente le novità per entrambe le formazioni. Eriksen come detto rappresenta la più succulenta in casa nerazzurra. Il centrocampista ex Tottenham potrebbe già fare il suo debutto nella gara di stasera che andrà in onda su Rai 1 a partire dalle 20 e 30. Altra novità riguarda l’attacco, con Sanchez che sostituirà Lukaku affiancando Lautaro Martinez, squalificato per le prossime due giornate di campionato.

La Fiorentina dovrebbe invece fare affidamento in attacco su Cutrone, nuovo acquisto viola. L’attaccante dovrebbe spuntarla su Vlahovic, che all’andata ha segnato il gol del pareggio dopo il vantaggio nerazzurro firmato da Borja Valero. Anche per Cutrone si aspettano conferme, anche per quanto riguarda il Fantacalcio.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Barella, Borja Valero, Sensi, Young; Lautaro Martinez, Alexis Sanchez. All. Conte.

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Cutrone, Chiesa. All. Iachini.