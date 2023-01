Coppa Italia, Juve-Monza 2-1: gol bianconeri di Kean e Chiesa

(Adnkronos) – La Juventus batte il Monza 2-1 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica ai quarti di finale, dove affronterà la Lazio vittoriosa per 1-0 sul Bologna. A Torino, i bianconeri conquistano il passaggio del turno in un match equilibrato. La Juve sblocca il risultato all’8 con Kean: colpo di testa su cross di McKennie, 1-0. Il Monza non sbanda e risponde rapidamente. Corner, Valoti trova il tempo giusto per lo stacco: 1-1 al 24′. La gara scivola via a ritmo elevato, con ribaltamenti di fronte continui.

La Juve, imbottita di giovani, bussa 2 volte tra il 34′ e il 35′. Prima Iling sfiora il palo, poi Soulé chiama Cragno alla parata. La formazione di Allegri, squalificato e in tribuna, prova ad accelerare in avvio di ripresa. Kean al 49′ si fa ipnotizzare da Cragno in uscita e fallisce la colossale occasione per la doppietta. L’attaccante va a segno al 76′ ribadendo in rete il pallone deviato da Antov sulla traversa: tutto inutile, fuorigioco. E’ valido, invece, il super-gol che Chiesa firma al 78′. Il numero 7 si accentra da sinistra e pennella un destro a giro: il pallone bacia il palo ed entra, la Juve vince 2-1 e Chiesa festeggia il ritorno al gol ad un anno dall’infortunio che lo ha bloccato per tutto il 2022.