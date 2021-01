Coppa Italia, Lazio avanti con Muriqi: nei quarti affronterà l’Atalanta

Missione compiuta: la Lazio conquista i quarti di finale di Coppa Italia e la settimana prossima se la vedrà con l’Atalanta, che pochi giorni dopo affronterà anche in campionato. Col brivido e con un pizzico di fortuna la squadra di Inzaghi supera il Parma e continua la corsa nella competizione che negli ultimi anni le ha regalato più soddisfazioni.

C’è voluto un colpo di testa di Muriqi, finalmente nel vivo del gioco, per avere la meglio sulla squadra di D’Aversa, arrembante e mai timida seppur in grosse difficoltà in campionato. Inzaghi ha rivoluzionato la squadra rispetto alla vittoria nel derby: della Lazio che ha vinto la stracittadina c’erano solo Acerbi, Lazzari e Milinkovic-Savic, per il resto il tecnico ha sperimentato e ha avuto ragione.

Soprattutto per quanto riguarda la coppia d’attacco. Per la prima volta, insieme, hanno giocato dal primo minuto Muriqi e Andreas Pereira. Il brasiliano ha propiziato il gol del vantaggio firmato Parolo con un cross perfetto dalla destra, l’attaccante kosovaro ha chiuso invece i giochi con il colpo che gli riesce meglio: la stoccata di testa.

Le statistiche assegneranno l’autogol al portiere del Parma, Colombi, su cui il pallone ha sbattuto prima di entrare in rete. Ma la sfera avrebbe comunque varcato la linea ed è quindi giusto celebrarlo come il primo gol di Muriqi, arrivato a Roma come uno degli acquisti più pagati dell’era Lotito e finora mai realmente nel vivo del gioco. Almeno fino a ieri. Ora Inzaghi ha un’alternativa in più per il fronte offensivo. Magari da giocare già la prossima settimana, quando i biancocelesti affronteranno l’Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia.