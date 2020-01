Coppa Italia, Milan-Spal: orario, dove vederla in TV e probabili formazioni. Ibra vuole esserci

Settimana di Coppa Italia con gli ottavi di finale in ballo e i quarti da conquistare. La stagione entra nella fase calda e tra una partita Serie A e l’altra c’è tempo anche per la coppa nazionale, che ogni anno regala sorprese. Vuole evitarne il Milan, che impegnato contro la Spal spera di avanzare ai quarti di Coppa Italia.

La squadra rossonera è stata protagonista di una prima parte di stagione zoppicante, tanto che è stato necessario l’esonero di Giampaolo e l’arrivo di Pioli, che comunque deve ancora trovare la quadratura del cerchio. Darà senza dubbio una grossa mano Zlatan Ibrahimovic in questo senso, grande acquisto da parte del club rossonero.

Milan-Spal, dove vederla in TV

Lo svedese sarà l’uomo chiave su cui puntare nella seconda parte di stagione, per risalire la china e puntare alle zone europee, ora ancora distanti. Discorso diverso per la Spal, che è invischiata nella complicata lotta per la salvezza e deve quindi dare ampia priorità al campionato. Di certo non prenderà sotto gamba la sfida di Coppa Italia contro il Milan in programma mercoledì 15 gennaio alle ore 18.

La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, mentre in differita su Rai Play per chi volesse recuperarla in un secondo momento. Ci saranno cambi da entrambi le parti più o meno massicci. Zlatan Ibrahimovic ha però già fatto sapere a Pioli che vorrebbe scendere in campo dal primo minuto, per prendere ancora più confidenza con il resto della squadra.

Milan-Spal, probabili formazioni

MILAN (4-3-3) – A.Donnarumma; Conti, Musacchio, Romagnoli, Hernandez; Krunic, Bennacer, Paquetà; Suso, Ibra, Bonaventura. All.: Stefano Pioli.

SPAL (3-5-2) – Berisha; Cionek, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valdifiori, Valoti, Reca; Di Francesco, Floccari. All.: Leonardo Semplici.