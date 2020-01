Coppa Italia, Napoli-Lazio: probabili formazioni e dove vederla in TV

Due momenti completamenti opposti, un unico obiettivo per fini diversi. Napoli e Lazio si incrociano nel quarto di finale di Coppa Italia e sperano di ottenere il pass per la semifinale per motivi ben distanti tra loro. Per la squadra di Gattuso una vittoria con i biancocelesti rappresenterebbe un modo per alzare il morale dopo la serie di risultati negativi che ha portato la squadra a navigare nella parte bassa della classifica.

Una prima parte di stagione da dimenticare per gli azzurri, partiti per contendere lo scudetto alla Juve e finiti con l’esonerare Ancelotti senza però ottenere i risultati sperati. La vittoria in Coppa Italia rappresenterebbe quindi un piccolo riscatto in attesa di una ripresa anche in campionato, dove il Napoli ha bisogno di un’impresa per centrare un piazzamento europeo.

Napoli-Lazio, orario e formazioni

Al contrario del Napoli la Lazio è reduce da un periodo straordinario che l’ha portata a vincere 11 partite consecutive. La squadra di Inzaghi, con una partita da recuperare, è terza in classifica e punta alla semifinale di Coppa Italia, competizione storicamente favorevole come dimostra anche l’ultima vittoria in finale contro l’Atalanta.

Prima di pensare in alto la Lazio dovrà superare il Napoli nel quarto di finale di Coppa Italia in scena stasera 21 gennaio allo stadio San Paolo alle ore 20.45. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 1 e in differita sul portale Rai Play, dove sarà possibile vederla in streaming. Per la gara di stasera la Lazio dovrà fare a meno di Luis Alberto, il Napoli di Allan. Entrambe le formaizoni saranno leggermente rimaneggiate in funzione del campionato. Di seguìto le probabili formazioni.

Napoli-Lazio, probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Lozano, Milik, Insigne.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Parolo, Jony; Immobile, Caicedo.