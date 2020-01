Coppa Italia, Roma ai quarti: la data della sfida con la Juve

Serviva la Coppa Italia alla Roma per trovare la prima vittoria del 2020, che si è aperto nel peggiore dei modi per i giallorossi. La squadra di Fonseca trova però gol e vittoria negli ottavi di coppa Italia contro il Parma, in una partita che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio per Pellegrini e compagni.

Vincere aiuta a vincere, per questo il successo con il Parma potrebbe aprire nuovi orizzonti per la Roma, che ha superato la squadra di D’Aversa, orfana di Gervinho e Sprocati, con un 2-0 frutto della doppietta di Lorenzo Pellegrini, ormai leader tecnico della squadra di Fonseca.

Juve-Roma quando si gioca

Diverse le risposte positive per Fonseca: oltre ai gol di Pellegrini il tecnico portoghese ha potuto fare affidamento su un Kalinic voglioso e pronto a lottare su ogni pallone. Certo manca il gol all’attaccante, che non è un dettaglio da poco, ma la sua ritrovata voglia potrebbe rappresentare uno stimolo per Fonseca per concedergli più spazio.

La vittoria di ieri spalanca l’opportunità alla Roma di approdare ai quarti di finale, dove affronterò la Juventus all’Allianz Stadium. Una partita senza dubbio complicata, ma no persa in partenza. La data della gara è fissata a mercoledì 22 gennaio alle 20 e 45. Un testa a testa che regalerà a giallorossi o bianconeri la semifinale.