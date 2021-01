Coppa Italia, stasera il derby Inter-Milan: le probabili formazioni

La lotta scudetto si gioca a distanza, punto su punto, quella per la semifinale di Coppa Italia sarà un faccia a faccia. Inter e Milan si sfidano stasera a San Siro nei quarti di finale della competizione per proseguire il percorso verso la finale. Entrambe sono reduci da risultati non incoraggianti in campionato.

La squadra di Conte arriva da uno zero a zero contro l’Udinese, quella di Pioli dal pesante KO contro l’Atalanta. Il derby di stasera darà risposte importanti anche sul fronte rilancio. L’Inter ha battuto la Fiorentina negli ottavi, il Milan il Torino. La gara di stasera, in programma alle 20 e 45, sarò trasmessa in esclusiva su Rai 1.

Potrebbe essere l’occasione giusta per vedere all’opera in magli rossonera il nuovo acquisto di casa Milan: Mario Mandzukic. Il croato potrebbe entrare a gara in corso, dal primo minuto però Pioli si affiderà all’insostituibile Ibrahimovic. Sarà anche Coppa Italia, ma è pur sempre un derby. E tutti vogliono vincerlo. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Kolarov; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez. ALL.: Conte.

A DISP.: Radu, Padelli, Ranocchia, A. Bastoni, Hakimi, Young, Gagliardini, Sensi, Vecino, Eriksen, L. Martinez, Pinamonti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Meité, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. ALL.: Pioli.

A DISP.: A. Donnarumma, Musacchio, Kalulu, Calabria, Tomori, Tonali, Castillejo, Krunic, Hauge, Rebic, Mandzukic, Maldini.