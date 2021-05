Coppia di fidanzati saccheggia auto in sosta a Roma: dove è successo

Coppia di fidanzati insospettabile che si aggirava sul Lungotevere saccheggiando le auto in sosta. Un ragazzo di 29 anni, e una giovane di 26, credevano di passare inosservati mentre, mano nella mano, puntavano le auto in sosta soprattutto di lusso. In realtà la polizia sospettava del 29enne, e così hanno iniziato a seguire la coppia.

Sulla riva opposta di Castel Sant’Angelo la 26enne ha lasciato la mano del fidanzato fare da “palo” mentre lui con un arnese infrangeva il vetro di un suv, per portare via alcuni scatoloni che contenevano delle pompe idrauliche (dal valore di circa mille euro. Nell’auto della coppia è stata recuperata anche una borsa in pelle risultata rubata poco prima, sempre su lungotevere. Al termine degli accertamenti i fidanzati sono stati arrestati.

Seguono aggiornamenti