Coprifuoco a Roma? ”Ribadiamo: no nuove ordinanze né decisioni autonome”, precisa la Regione Lazio

Tale è la mole di fake news che, quotidianamente, ‘affollano’ i social che, in merito alle nuove misure, moltissime persone finiscono per dare credito a vere e proprie leggende.

Dunque calma: nessuna drammatica ‘minaccia’ per la nostra privacy (nessun agente entrerà nelle case per contare gli ospiti) e, al momento, non c’è in atto nessun ‘coprifuoco’.

La Regione Lazio è stata infatti costretta a dover precisare tutto questo per evitare ‘pericolose derive’ dettate punto da simili ‘baggianate’.

La Regione Lazio: “non è prevista alcuna nuova ordinanza né decisione”

“Come già spiegato ieri – ribadiscono infatti dalla Pisana attraverso un comunicato – la Regione Lazio ribadisce che non ha assunto alcuna decisione in merito a nuovi provvedimenti per contenere il contagio e che, soprattutto, non è prevista alcuna nuova ordinanza né decisione presa autonomamente. Come sempre dall’inizio di questa pandemia, con senso di responsabilità, l’Amministrazione regionale parteciperà al confronto con il Governo e le Regioni e poi applicherà tutti i provvedimenti che verranno decisi insieme”.

Speriamo che nei social si tenga conto anche di questa precisazione…

Max