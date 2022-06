Cordier (Groupama) ‘Protezione salute e casa in cima priorità italiani’

(Adnkronos) – “Non stupisce constatare che il clima di crescente incertezza degli ultimi anni abbia alimentato negli italiani uno spiccato e crescente bisogno di protezione della propria salute, della propria casa, inizialmente percepita come una ‘prigione’, durante il primo lockdown, ma subito diventata il rifugio sicuro dei propri beni e degli affetti, e della propria famiglia”. Così Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale di Groupama Assicurazioni, commenta i risultati della riceca Bva-Doxa condotta per Groupama Assicurazioni in occasione della II edizione dell’Osservatorio ‘Change Lab, Italia 2030’ sui trend post Covid e guerra degli italiani da qui al 2030.

“È innegabile che oggi più che mai gli italiani sentano più mordente la paura e cerchino di soddisfare i nuovi bisogni di protezione e di sicurezza, rifugiandosi nella famiglia e nei risparmi, salvaguardando il più possibile la salute e facendo ricorso a nuove soluzioni assicurative”, osserva Domenico De Masi, sociologo e professore di Sociologia del lavoro.

“La crescente propensione al risparmio, che i dati mostrano, evidenzia la volontà delle famiglie italiane di attrezzarsi per affrontare al meglio i cambiamenti del futuro. Ecco perché – conclude Matteo G. Caroli, ordinario di gestione delle imprese internazionali e Associate dean per la ricerca e la consulenza alla Luiss Business School – sono visti con grande favore gli strumenti che garantiscono il mantenimento del capitale e minori rischi. Un orientamento che sottolinea una notevole domanda potenziale anche per i prodotti assicurativi (Vita e Risparmio)”.