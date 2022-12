Corea del Nord, Usa preparano nuovo pacchetto sanzioni

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti stanno preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Corea del Nord, considerato il suo continuo sviluppo di missili vietati e contro un possibile test nucleare. Lo ha annunciato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan, spiegando che gli Stati Uniti stanno cercando un ”mix efficace” per rafforzare la deterrenza per i suoi alleati del nord-est asiatico contro le crescenti minacce militari della Corea del Nord.

“Stiamo lavorando all’interno delle nostre alleanze, sia con la Repubblica di Corea che con il Giappone, per sviluppare un mix efficace di misure tangibili a tal fine e misure pratiche specifiche da adottare per rafforzare l’impegno alla deterrenza”, ha dichiarato Sullivan durante un forum a Soul ospitato dal quotidiano sudcoreano JoongAng Ilbo e dal Center for Strategic and International Studies (CSIS) con sede a Washington.