Cori razzisti negli stadi, la dura condanna della Lega Serie A

Ancora un triste episodio all’interno di uno stadio italiano. La vittima, questa volta, è Romelu Lukaku. L’attaccante nerazzurro è stato oggetto di alcuni cori razzisti cantati dai tifosi della Juve nel corso della semifinale d’andata di Coppa Italia pareggiata per 1-1 tra nerazzurri e bianconeri.

La Lega Serie A ha subito condannato il gesto e oggi ha diramato un comunicato sulla questione: “La Lega Serie A condanna con fermezza ogni episodio di razzismo e ogni forma di discriminazione. Pochi personaggi presenti sugli spalti non possono rovinare lo spettacolo del calcio e non rappresentano il pensiero di tutti i tifosi e appassionati allo stadio, che per fortuna condividono i valori più alti dello sport. Le Società di A, come sempre hanno fatto, sapranno individuare i colpevoli, escludendoli a vita dai propri impianti”.

Prosegue la Lega: “La campagna “Keep Racism Out” e l`accordo siglato due settimane fa con UNAR sono passi concreti di impegno in questa battaglia, lunga e incessante, che porterà al risultato fissato senza indugi: fuori i razzisti e i loro insulti dagli stadi”.

Anche l’Inter, sul proprio profilo Twitter ha condannato il gesto pubblicando un messaggio a corredo di una foto di Lukaku: “Siamo fratelli e sorelle del mondo. Dal 9 marzo 1908 è questa la nostra storia. Vogliamo ribadire con fermezza che ci schieriamo compatti contro il razzismo e ogni forma di discriminazione”.

G.