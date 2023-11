Coro lirico siciliano inaugura Duomo Centuripe

(Adnkronos) – Il Coro Lirico Siciliano inaugura il Duomo di Centuripe, piccolo cento della provincia di Enna. Arte, storia, mito e eternità. Sono gli ingredienti per il recital dedicato al più noto, ma anche più intimo e dal forte impatto emozionale, repertorio di musica sacra e classica affidato alle voci tenorili del Coro Lirico Siciliano. “Composizioni di Rossini, Verdi, Bach, Mascagni, Puccini e Bellini per il tanto evento atteso della inaugurazione del monumentale Duomo di Centuripe. Il concerto avrà inizio alle 20”, si legge in una nota. Brani da Petite Messe Solennelle, Requiem di Verdi, composizioni come Ave Maria di Caccini e Gounod, Panis angelicus di Frank, Repentir di Gounod per una serata evento per città “Balcone di Sicilia”. I tenori saranno Federico Parisi, Davide Benigno e Alberto Munafò Siragusa. Francesco Allegra, maestro accompagnatore all’organo.

L’ente lirico siciliano, divenuto da anni realtà di riferimento del panorama musicale nazionale ed estero, è ormai riconosciuto a livello mondiale come uno dei più importanti e rinomati cori lirico-sinfonici d’Italia e destinatario di uno dei più prestigiosi riconoscimenti per il settore teatrale: l’International Opera Awards – Oscar della Lirica.

Da anni il complesso corale è specializzato nelle tournée estere, dove ha portato, in particolare, l’eterna melodia belliniana in giro per il mondo, dall’Europa all’Asia, facendo anche arrivare la musica del cigno etneo in prima esecuzione assoluta nei paesi dove si è esibito, e distinguendosi per la precisione e perfezione gestionale, oltre che per l’indiscusso valore artistico, tanto da essere nominato ambasciatore del Belcanto nel mondo; un ambasciatore d’eccellenza del meridione, il Coro Lirico Siciliano, che, nel pieno fulgore di una carriera costellata di crescenti successi, si pone ad attici livelli artistici nazionali e internazionali.