Corona a Domenica In: “Mi ha chiamato il numero 1 della tv…”

(Adnkronos) – Fabrizio Corona e la telefonata “con il numero 1 della tv” manda in fibrillazione Mara Venier nella puntata di Domenica In di oggi, 1 ottobre 2023. L’ex fotografo dei vip, protagonista di una lunga intervista, svela una conversazione avuta recentemente con un noto personaggio della tv. I dettagli forniscono un identikit che la conduttrice prova a ‘stoppare’ in extremis.

“Mi ha chiamato un personaggio che era tipo me, quando aveva 35-40 anni… Poi ha smesso, oggi è il personaggio migliore della televisione itaiana… E’ il numero 1 della televisione italiana”. Non fare nomi “Per carità, gli voglio bene… Mi manda un messagigo e mi dice ‘ti ho visto ieri sera a Belve e mi dice una cosa in siciliano”, dice Corona fornendo un dettaglio non trascurabile.

Quindi, Corona si avvicina a Mara Venier per sussurrare la frase ‘in siciliano. I microfoni captano distintamente le parole ‘te la sucano’. “Non lo puoi dire!”, ripete la conduttrice, mentre Corona prosegue con il racconto. “Chiamo questo personaggio e gli chiedo una cosa. ‘Quando guardo di notte i programmi tv, Instagram, i giornali… conosco a memoria tutti i personaggi. Tu, che hai superato i 60 anni, come hai fatto a trovare questa serenità? Eri peggio di me, ora hai trovato la pace…’.. Lui me l’ha spiegato, è felice e sereno. Io lo invidio, ma tra me e me dico… se arrivo a 60 anni con questa vita, preferisco morire prima”, dice Corona.