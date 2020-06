Coronavirus, 183mila contagi in un giorno. È “record”

Mentre la maggior parte degli stati europei sembra aver passato l’emergenza, il coronovairus continua a diffondersi in altri paesi. Solo nelle ultime 24 ore sono stati registrati a livello globale 183mila casi, un dato che fa segnare il record di contagi in un solo giorno. Lo ha annunciato l’Organizzazione mondiale della sanità. La maggior parte di questi (circa 116 mila) sono stati diagnosticati in America Latina, di cui 54.771 in Brasile, e negli Stati Uniti (36.617). Il precedente record di contagi risaliva al 18 giugno con 181.232 casi. Dall’inizio dell’epidemia i casi sono stati più di 8,7 milioni. Oltre 461mila i morti.

Coronavirus, la situazione in Brasile

Il Brasile è il paese più colpito dal virus dopo gli Stati Uniti. Le autorità sanitarie locali hanno reso noto che i morti legati al Covid-19 hanno superato quota 50mila, 641 solo ieri. Secondo i dati forniti dal ministero della Sanità brasiliano, i contagi sono oltre un milione, quasi la metà dell’intera America Latina, e rispetto a ieri si contano 17.459 infezioni in più.

Coronavirus, risalgono i contagi negli Stati Uniti