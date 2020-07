Coronavirus, 192 nuovi contagi e 7 morti (6 lombardi), in terapia intensiva sale il numero dei pazienti

Non ci voleva la presenza di diversi focolai sparsi nel Paese, per lo più al Nord (inquietante quello relativo ad un’azienda di salumi nel mantovano), i dati illustrati poco fa dalla Protezione civile, come vedremo, ci raccontano che nelle ultime 24 ore si sono registrate sì ‘soltanto’ 7 vittime (di cui 6 sono lombardi), ora salite complessivamente a 34.861, ma i numeri non sembrano poi essere così positivi

Pe quel che riguarda i nuovi contagi (ad oggi 241.611), da ieri ne sono stati registrati 192, 98 dei quali nella sola Lombardia.

Nonostante il gran caldo, nelle case vi sono ben 13.623 le persone in isolamento domiciliare.

Per quel che riguarda i dimessi ed i guariti, siamo arrivati a 192.108 (+164 da ieri).

Da ieri si registrano anche un lieve aumento dei ricoveri con sintomi negli ospedali, ora pari a 945 persone.

Purtroppo anche nelle terapie intensive è stato registrato un piccolo aumento da ieri (+3), portando così a sono 74 i pazienti costretti alla ventilazione meccanica.

Infine, dall’inizio dell’emergenza sono 5.638.288 i tamponi effettuati.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

