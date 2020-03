Coronavirus, a Bergamo ‘cresce’: si studia l’estensione della zona rossa

Come ha riferito Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia, “Stiamo analizzando con la Lombardia, con grande attenzione, i nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca – spiega – e stiamo vedendo con i dati d’incidenza e in base ai tassi di riproduzione del virus”. Da quanto appurato, ha continuato Gallera, “Il numero dei nuovi contagiati della zona di Bergamo è la più alta, con 129 nuovi positivi“. In special modo tra i comuni di Nembro e Alzano, ha proseguito l’assessore, “è un dato di fatto l’impennata di casi positivi al Coronavirus e per questo abbiamo chiesto all’Iss valutazioni su una nuova zona rossa da suggerire al Governo affinché metta in atto la migliore strategia”

Brusaferro: “Un’opportunità che stiamo valutando”

Così poco dopo, intervenendo alla conferenza stampa tenutasi come di consueto presso la sede della Portezione Civile, Silvio Brusaferro (presidente dell’Istituto superiore di sanità, nella foto), ha annunciato: “Stiamo valutando l’opportunità di estendere la zona rossa sulla base di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di fattibilità della misura“. Dunque non è da escludere di qui a qualche ora l’annuncio dell’estenzione dell’area per arginare la recrudescenza di contagi dei quali si è resa protagonista la bergamasca nelle ultime ore…

