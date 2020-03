Coronavirus a Monterotondo: il messaggio del sindaco

L’emergenza coronavirus ha colpito tutta l’Italia, da nord a sud, senza distinzione. Nelle ultime ore è stato segnalato un caso positivo anche a Monterotondo, comune in provincia di Roma. A darne conferma il sindaco Riccardo Varone attraverso un comunicato emesso sul sito ufficiale del comune di Monterotondo.

“Cari cittadini/e vi comunico che sono stato informato nella serata di ieri dal direttore generale della Asl Roma 5, Dott. Santonocito, di un nostro concittadino risultato positivo al COVID-19 – le parole del sindaco – Sono in Comune insieme alla giunta dalle prime ore di questa mattina e abbiamo convocato e dichiarato aperto il COC (Centro Operativo Comunale) alla presenza della Protezione Civile, Carabinieri e Polizia Locale”.

“L’uomo è allo Spallanzani”

L’uomo risultato positivo al coronavirus è attualmente ricoverato allo Spallanzani, come ha reso noto ancora il sindaco: “L’uomo attualmente è stato trasferito presso l’ospedale Spallanzani di Roma, era già in isolamento precauzionale presso la propria abitazione da oltre una settimana e si era spesso confrontato con il medico di famiglia fino a quando non è stato sottoposto al tampone nei giorni scorsi.

Il Servizio Sanitario regionale si è immediatamente attivato per svolgere l’indagine sui contatti del nostro concittadino soprattutto in ambito lavorativo e che comunque riguardano un’azienda non del territorio di Monterotondo. La famiglia, composta da due bambine e la moglie, non presenta alcun sintomo”.

Continua il sindaco Varone: “Le due minori che frequentano le nostre scuole erano già a casa da prima della chiusura per ordinanza di tutti gli istituti, proprio a scopo precauzionale. Ad oggi rimangono ovviamente in isolamento nella propria abitazione e sono in costante contatto con i responsabili della ASL RM 5. Invito tutta la cittadinanza a mantenere la calma perché l’equipe dello Spallanzani che segue costantemente il caso è tra le migliori d’Europa”, ha concluso il sindaco di monterotondo.