Nelle ultime ore il numero dei contagi e dei soggetti in cosiddetta quarantena nel territorio di Pomezia sono aumentati. Come comunicano le autorità e in particolare il comune di Pomezia stesso tramite la propria pagina web, infatti, ci sono attualmente 14 casi positivi riconducibili al territorio pometino e pare legati all’originale link epidemiologico da cui ha preso il via il diffondersi del virus nell’area.

Intanto, saliti a 480 i soggetti in quarantena, le autorità locali in tandem con le disposizioni nazionali e regionali hanno diffuso un comunicato, consultabile sul sito del comune, ove informarsi alle nuove disposizioni a cui attenersi per contenere la diffusione del covid 19.

Coronavirus a Pomezia, aggiornamenti su contagi e provvedimenti

“Si informa la cittadinanza che è stata appena firmata un’Ordinanza da parte della Regione Lazio recante Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19. Il provvedimento si rivolge ALLE PERSONE PROVENIENTI DALLE ZONE ROSSE d’Italia.”, si legge nella nota.

Che poi prosegue con dettagliati ragguagli. ” Più precisamente: Tutte le persone che nei quattordici giorni precedenti alla data dell’8 Marzo hanno fatto ingresso, stanno facendo o faranno ingresso nella Regione Lazio provenienti dalla Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l’obbligo:

– di comunicare tale circostanza al numero unico regionale 800 118 800;

– di osservare la permanenza domiciliare, il divieto di spostamenti e viaggi e di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;

– le disposizioni di cui sopra non si applicano nel caso in cui le persone provenienti dalle zone geografiche menzionate siano operatori SSR laziali.”

aggiornamento ore 4,31

“In caso di comparsa dei sintomi, la persona deve osservare le disposizioni dell’Ordinanza 2/2020, che qui riportiamo e ricordiamo:- avvertire immediatamente i medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e l’operatore di Sanità pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test;

– indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi;

– rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa di un eventuale trasferimento in ospedale.”: questo è quanto si evince, ancora, dalla comunicazione delle autorità del comune di Pomezia che, ovviamente, si adeguano alle indicazioni nazionali in ottemperanza ad una generale necessità di contenimento della diffusione del virus.

Aggiornamento ore 7.49

E ancora, nel dettaglio, si comunica che, come stabilito dal decreto dell’8 Marzo, sono sospese tutte le attività ludiche, piscine e palestre del territorio.

“Ai concessionari di servizi di trasporto aereo, ferroviario e autostradale è fatto obbligo di acquisire e mettere a disposizione delle Forze dell’Ordine e dell’Unità di Crisi regionale i nominativi dei viaggiatori, relativamente alle tratte provenienti da Milano o dalle Province succitate.

È disposta con decorrenza immediata e fino a nuove disposizioni, in aggiunta alle misure di cui al Dpcm 8 marzo 2020 la SOSPENSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE delle seguenti attività: PISCINE, PALESTRE E CENTRI BENESSERE”

aggiornamento ore 10.35