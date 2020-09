Coronavirus a Roma e nel Lazio: notizie, dati, contagi e aggiornamenti oggi 22 settembre 2020

Triplicati nelle terapie intensive i pazienti affetti da Covid-19 in due settimane, a Roma: da 9, a 27 soggetti. Le percentuali impennano se confrontate con quelle del mese scorso: da qui l’invito alla prudenza dell’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato. E sempre nella Capitale apre un nuovo drive-in per i test rapidi presso l’ospedale di neuro riabilitazione del Santa Lucia.

I dati covid-19 a Roma: numeri triplicati

L’allarme covid non smette di accendersi nelle scuole: ad Acilia studentessa del secondo anno, positiva in un liceo linguistico e didattica a distanza per la classe: quarantena per alunni, docenti e personale Ata con tamponi e sanificazioni degli ambienti. E anche ad Aprilia sedici nuovi casi: con numeri che non si registravano nel territorio da Marzo-Aprile. Il nuovo focolaio, dopo un compleanno.

Casi anche nello sport: l’attaccante della Lazio Muriqi è risultato positivo al tampone per il Covid-19.

aggiornamento ore 00.01

Terapie intensive covid-19 a Roma: i dati

Dai nove casi registrati il 9 settembre ai 27 registrati il 20 settembre: il numero di pazienti positivi al Coronavirus e ricoverati nelle terapie intensive degli ospedali di Roma e del Lazio è di fatto diventato maggiore di ben tre volte rispetto al precedente, e solo nel giro di due settimane.

Le percentuali sono ancora più nette se si mettono a confronto i dati del 20 settembre con quelli del mese scorso. Il virus c’è e circola ha ricordato anche l’assessore alla sanità nel Lazio Alessio D’Amato, invitando i cittadini alla prudenza nelle scorse ore.

aggiornamento ore 4.53

Ad oggi nel Lazio sono 5.840 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 5.347 sono in isolamento domiciliare. Mentre 493 persone sono ricoverate, di cui 27 in terapia intensiva. Infine, 895 persone sono decedute e 7.807 guarite. In totale sono stati esaminati 14.542 casi. Lo indica il bollettino della Regione Lazio.

aggiornamento ore 9.31