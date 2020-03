Coronavirus, a Roma sbarcano medici specializzati cinesi e 31 tonnellate di forniture mediche: il VIDEO

Dalla Cina a Roma, per aiutare l’Italia a contrastare l’emergenza coronavirus. Nella notte è sbarcato nella Capitale un team di medici specializzati cinesi, con loro 31 tonnellate di forniture mediche donate dalla Cina al nostro paese. Un segnale chiaro per dimostrare che il mondo è unito nella lotta al COVID-19.

Il filo conduttore tra Cina e Italia è oramai bollente, i due paesi attualmente più colpiti dal coronavirus sono in continuo contatto per arginare l’emergenza. Il volo dell’aereo che nella notte ha portato in Italia i medici cinesi è stato seguito in tempo reale dal profilo Twitter dell’Ambasciata della repubblica Popolare cinese in Italia.

“E’ stata una notte ricca di emozioni”

E' stata una notte ricca di emozioni, all'Aeroporto di Fiumicino. Le oltre 30 tonnellate di materiale sanitario donate dalla #Cina all'Italia saranno distribuite presto, e da oggi il nostro team inizierà a collaborare con i colleghi italiani per sconfiggere il #COVID19 ! pic.twitter.com/XWZwgXHKhF — Ambasciata Repubblica Popolare Cinese in Italia (@AmbCina) March 13, 2020

Ora per ora, un volo di solidarietà in tempo reale iniziato così: “L’A350 della China Eastern è in volo per Roma con a bordo il team di #esperti medici cinesi e 31 tonnellate di forniture mediche donate all’Italia”. L’atterraggio è avvenuto intorno a mezzanotte ed è stato accolto con entusiasmo: “Quasi 10.000 chilometri da Shanghai a Roma, ma c’è grande entusiasmo. Ora poche ore di riposo e il team di medici cinesi sarà pronto per dare il suo contributo alla lotta dell’Italia contro il COVID19”.

Il tutto poi ricostruito da un video che testimonia la vicinanza della Cina all’Italia in questo periodo difficilissimo: “E’ stata una notte ricca di emozioni, all’Aeroporto di Fiumicino. Le oltre 30 tonnellate di materiale sanitario donate dalla Cina all’Italia saranno distribuite presto, e da oggi il nostro team inizierà a collaborare con i colleghi italiani per sconfiggere il COVID19”.