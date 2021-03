Coronavirus, allarme scuole a Latina: rischio chiusure

Coronavirus, allarme scuole a Latina: impennata di casi tra i banchi nel capoluogo con 3 classi chiuse alla Da Vinci-Rodari. Positivi anche al Manzoni. E ad Aprilia preoccupa il Rosselli: oltre 40 casi nelle ultime 48 ore negli istituti scolastici della zona centro-nord della provincia, da Aprilia a Sabaudia, un boom di contagi a livello scolastico in attesa di dati ulteriori dagli screening dei prossimi giorni.

Tra gli allarmi dovuti ai variante inglese e virus modificato come a Pontinia e borgo Santa Maria, la situazione delle scuole latine resta delicata e, in merito, è intervenuto anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Il rischio di chiusura per le scuole del Lazio c’è e dipenderà da come corre il virus.” Come noto, secondo il Cts le scuole andrebbero chiuse in quelle regioni in cui l’incidenza supera i 100 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Il Lazio è a 106,73.