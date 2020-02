A poca distanza temporale dalla prima vittima italiana confermata in seguito al contagio da Coronavirus, una seconda persona infetta è morta in ospedale. Si tratta di una donna anziana di Casalpusterlengo, vicino Lodi, uno dei Comuni interessati dal focolaio italiano.

In base a quanto trapelato, la vittima sarebbe una donna con più di 70 anni, già ricoverata in ospedale in cattive condizioni di salute per una polmonite. La donna era in attesa dei risultati del test del coronavirus.