Coronavirus, altro farmaco promettente: Kaletra, si usa per l’AIDS

Le speranze per un trattamento con coronavirus sono state riaperte, dopo che uno studio ha scoperto che un farmaco per l’HIV era “benefico” per i pazienti di COVID-19.

I medici cinesi dell’ospedale primario di Wuhan usano il farmaco per l’HIV Kaletra da gennaio, e credono che sia efficace. Kaletra, una versione fuori brevetto di lopinavir-ritonavir prodotta da AbbVie, viene utilizzato insieme a un secondo farmaco, citrato di potassio bismuto, come confermato da Zhang Dingyu, presidente dell’ospedale Jinyintan di Wuhan, dove la malattia è esplosa alla fine dell’anno scorso.

Kaletra: cos’è il farmaco anti HIV che può curare il coronavirus. Cosa dicono gli esperti

“Riteniamo che assumere questo farmaco sia benefico”, ha detto Zhang ai giornalisti in riferimento a Kaletra. I medici di Jinyintan avevano iniziato a prescrivere il farmaco ai loro pazienti il ​​6 gennaio. È stato uno dei primi ospedali a iniziare a curare le infezioni dopo che il coronavirus è emerso a Wuhan a dicembre.

Al culmine dell’epidemia in città, Jinyintan stava curando quasi 500 pazienti affetti da coronavirus. Attualmente ha ancora 123 persone in osservazione, ha detto il medico.

Uno studio pubblicato il mese scorso sul New England Journal of Medicine, basato su un test condotto su pazienti cinesi con COVID-19 grave a Jinyintan, ha affermato che Kaletra, noto anche come Aluvia, non era efficace come potenziale trattamento.

Il mese scorso, invece, Israele ha approvato la licenza di una versione generica di Kaletra per il trattamento di pazienti infetti dal coronavirus. Zhang ha affermato che il set di dati utilizzato dallo studio pubblicato sul New England Journal of Medicine includeva pazienti che non avevano assunto il farmaco prima di morire, e altri i cui medici avevano deciso di non prescriverlo.

Ha detto che tre operatori sanitari hanno iniziato a prendere Kaletra 2-3 giorni dopo la comparsa dei sintomi del virus. “Verso la fine dell’assunzione del farmaco, i cambiamenti subiti dai polmoni sono stati davvero grandiosi”, ha aggiunto.