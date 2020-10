Coronavirus, anche oggi sono tanti i nuovi contagi (2499), Campania da record. Da ieri 23 le vittime

E’ come andare a pesca: maggiore è la pastura impiegata e maggiore è la probabilità di riuscire a prendere qualcosa. Così, nelle ultime 24 ore, riferisce la Protezione civile nel suo report quotidiano, in Italia, a fronte di altri 120.301 tamponi eseguiti, è seguita l’individuazione di altri 2.499 nuovi casi di coronavirus disseminati lungo lo Stivale. Un dato certo non incoraggiante, soprattutto leggendo che, dall’inizio dell’emergenza, ad oggi sono ben 319.908 gli italiani che hanno avuto a che fare con questo maledetto virus.

Tuttavia, il dato che colpisce maggiormente, è la situazione della Campania, prima nel Paese per numero di nuovi positivi: da ieri 392, seguita dalla ‘solita’ Lombardia (307), e dal Lazio (264), dove da oggi torna obbligatoria la mascherina all’aperto per tutti.

Intanto, il ministero della Salute ha reso noto che da ieri le vittime registrate sono 23, cifra che porta a 35.941 il numero dei decessi dall’inizio dell’emergenza.

Continuano a salire anche positivi, oggi a quota 53.997.

Sebbene sia soltanto di 3 unità, anche nelle ultime 24 ore le terapie intensive hanno continuato a veder crescere il numero dei pazienti ricoverati, ora 294.

L’unica notizia positiva, come sempre (per fortuna), sono anche oggi i 1.126 fra dimessi e guariti in più.

Ecco nel dettaglio la situazione nelle regioni italiane

Max