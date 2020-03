Coronavirus, annullate e cancellate feste di San Patrizio in Irlanda e a Londra

Coronavirus, annullate e cancellate feste di San Patrizio in Irlanda e a...

Se si arriva ad annullare San Patrizio in Irlanda, allora la situazione, come è ormai evidente a tutti, è a dir poco drammatica e pericolosa per tutti: e ovunque. Colpa del coronavirus.

E’ di queste ore la notizia della cancellazione di tutte le feste di S.Patrick in Irlanda, già comunicate nei giorni scorsi, e anche a Londra. Erano già state annullate molte celebrazioni nella stessa Irlanda nei giorni precedenti ma, ora, la notizia è diventata complessivamente confermata in territorio britannico.

Coronavirus, annullate feste di St. Patrick in Irlanda e a Londra

Niente da fare dunque anche a Londra per le tradizionali feste di marzo di San Patrizio, patrono degli irlandesi la cui comunità è a dir poco estesa nella capitale britannica come un pò in tutto il mondo.

La comunicazione, connessa all’emergenza coronavirus, è giunge oggi dal sindaco, Sadiq Khan. “Sono incredibilmente dispiaciuto, ma quest’anno l’evento è cancellato perché i performer chiave e molti partecipanti non sono in condizione di venire alla parata a causa della minaccia del coronavirus”, ha twittato Khan, dicendosi convinto che la sua delusione sia la stessa di “molti londinesi e turisti”.

“Purtroppo non abbiamo scelta”, ha chiarito il primo cittadino, non senza fornire un encomio al “grande contributo che la comunità irlandese” dà a Londra.

Gli eventi pubblici tradizionali di San Patrizio sono stati cancellati, del resto già nei giorni scorsi in Irlanda.