Coronavirus, apertura Borse e Spread: come sta andando il differenziale Bund – Btp oggi 23 Marzo 2020

Nell’ambito della piena emergenza per via della pandemia da Coronavirus si registrano dal punto di vista delle contrattazioni da listino nella Borsa di Milano e di quelle internazionali, dei dati piuttosto indicativi.

Stessa cosa per lo spread, vale a dire il differenziale tra BTP E BUND che anche quest’oggi ha inaugurato le sue oscillazioni. Come stanno andando allora, oggi, i movimenti finanziari del giorno 23 Marzo 2020?

Coronavirus, apertura Borse e Spread: Milano in calo, Spread a 201. Asia flop, tranneTokyo

A Milano l’apertura è in forte calo. E lo Spread Btp-Bund risale a 201 mentre in tutta Asia i mercati sono sotto choc, ad eccezione di Tokyo. E’ questo il quadro odierno, in queste prime ore del giorno.

Il Listino oggi è in evidente rosso: infatti Piazza Affari (-2% a 15.420 punti). Al di là di Diasorin (+4,48%), è per tutti segno meno tra le liste italiane, con una nuova giornata di crisi per Fca (-5%), Exor (-6%) e Intesa Sanpaolo (-3,82%) e per lo stesso spread che abbiamo già accennato essere in rialzo sopra 200 punti. Congelata Unicredit per eccesso di ribasso.

aggiornamento ore 4,40

Le Borse europee nel frattempo hanno esordito in totale rosso. Francoforte perdete il 4,4% con il Dax a quota 8.536 punti. Parigi idem, il 4,44% con il Cac 40 a quota 3.869 punti: Londra cede il 4,38% con il Ftse 100 a 4.965 punti.

Come detto balza sopra i 200 punti lo spread Btp/Bund all’avvio della settimana. Il differenziale, che venerdì aveva chiuso a 195 punti, ora segna 201 punti. Il rendimento del decennale è pari all’1,66%.

Il coronavirus continua a spaventare i mercati di Asia e Pacifico in avvio. Tranne che la Borsa di Tokyo che chiude la prima seduta della settimana in rialzo grazie al possibile rinvio delle Olimpiadi da parte del Cio: il Nikkei cresce del 2,02% a quota 16.887,78, e un guadagno di 334 punti.

aggiornamento ore 7.43

Le Borse cinesi invece concludono la seduta in calo: l’indice Composite di Shanghai cede il 3,11%, a 2.660,17 punti, mentre quello di Shenzhen cede il 4,26%, a quota 1.631,88.

La Borsa di Seul conclude gli scambi con un crollo: l’indice Kospi, dopo un stop per eccesso di ribasso, perde 83,69 punti, a 1.482,46, con una perdita del 5,34%. Intanto il dollaro recupera terreno e sale a 1.266,5 won.

aggiornamento ore 10.21