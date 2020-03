Coronavirus, appello dei vip americani: state a casa. Ecco cosa fanno le star di Hollwood in quarantena, da Schwarzenegger a Ariana Grande, Sharon Stone e Lady Gaga

Dopo i tanti vip e artisti italiani e, a livello internazionale, anche europei che in questi giorni si sono spesi affinché la popolazione ascoltasse i loro appelli restando a casa, anche i personaggi famosi americani si aggiungono al generale appello sintetizzato con il noto hashtag #iorestoacasa.

Ecco l’appello dei vip americani a stare a casa, e chi l’ha fatto, provando a convincere la maggior parte di cittadini americani e non solo.

Coronavirus, appello dei vip americani: state a casa. Ecco cosa fanno le star di Hollwood in quarantena, da Schwarzenegger e Ariana Grande Sharon Stone e Lady Gaga

Molti vip stanno chiedendo a viva voce in queste ore di restare in casa per scongiurare il contagio. Tra i primi a spendersi nell’appello l’attore e ex governatore Arnold Schwarzenegger che ha invitato gli americani a “ignorare i deficienti”, mentre Lady Gaga ha chiesto di fare come lei che resta nella sua casa in compagnia dei suoi cani.

Taylor Swift ha provato a ricordare che sono necessari sforzi e ha esortato i suoi 128 milioni di fan su Instagram a limitare al minimo le relazioni sociali. Un appello identico a quello di Ariana Grande e Heidi Klum, che hanno fatto capire ai propri followers quanto sia utile e anche produttivo restare in casa.

Aggiornamento ore 7,30

Sono tanti i vip che hanno iniziato a usare la loro popolarità per persuadere la cittadinanza globale ad assumere comportamenti congrui alla emergenza da pandemia da coronavirus.

Da Sharon Stone a Michael Douglas, tanti vip si sono mostrati nelle loro vite di tutti i giorni, in casa, facendo leva sulla propria notorietà affinchè anche la ‘gente comune’ li imiti, restando in casa, così come sta avvenendo in Italia.

Ma cosa fanno le star di Hollywood in auto-quarantena? Come passano il loro tempo Sharon Stone a Michael Douglas ad esempio?

Pittura, sauna e fitness casalingo e amicizia e giochi con i loro amici a quattro zampe: ecco come si divertono tra le mura domestiche i vip per fronteggiare lʼemergenza.

aggiornamento ore 10.30

Se per esempio la splendida attrice di Basic Instint Sharon Stone si dedica alla pittura e si è mostrata di recente in un video di incoraggiamento globale senza trucco e in compagnia del proprio cagnolino per mostrare come sia bella la vita di tutti i giorni anche per i vip cosiddetti glamour, nello stesso tempo Julianne Moore si dedica ai film in tv rilassandosi sul divano.

E c’è chi, come Michelle Pfeiffer si gode il relax di una meravigliosa sauna mentre Elizabeth Banks sorseggia tequila e chiede alla gente di mantenere la calma e assumere comportamenti etici.

Le star di Hollywood si sforzano di mostrare come si possa passare il tempo anche senza uscire per rallentare l’emergenza coronavirus e su Instagram regalano scatti in cui mostrano come stanno vivendo la quarantena.

Insomma, tutta Hollywood si spende in tal senso, e mostra come il cambio repentino di stili di vita e abitudini non possa essere visto come un dramma.

Se alcune produzioni come quelle di Tom Hanks che è tra i primi vip contagiati e si trova adesso in isolamento domestico, sono sospese, se chiudono i set, se le città sono deserte, le star non demordono, e capiscono di essere dei volani di buoni comportamenti.

I social sono il loro principale mezzo di comunicazione e tra scatti e selfie le celebrità continuano a ‘farsi vedere’, restando in relazione coi fan anche se a distanza.

aggiornamento ore 14.30