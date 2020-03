Coronavirus, approfondimenti in tv: Dritto e Rovescio su Rete 4 e PiazzaPulita su la7, orari e anticipazioni

Sono ore sempre più drammatiche, numeri alla mano, per via del coronavirus e della pandemia mondiale e in televisione ovviamente non si parla d’altro. Tra dati di contagi, ricoveri e purtroppo decessi, si snocciolano numeri allarmanti.

Dietro i numeri, però, ci sono persone, storie di vita, dolori: e una necessità, sempre più stringente, di far fronte comune e provare ad arginare il dramma, i contagi, e gli effetti globali del Covid 19. E’ su questo, ancora una volta, che verterà l’informazione televisiva della prima serata di oggi, 19 Marzo 2020.

Due i canali principalmente dedicati: da una parte Rete 4 con Dritto e Rovescio e dall’altra La7 con Piazzapulita.

Coronavirus, approfondimenti in tv: Dritto e Rovescio e PiazzaPulita, orari, ospiti e anticipazioni

Partendo da Rete4, alle ore 21.25 prende il via Dritto e Rovescio, che si occupa di entrare nel merito degli effetti globali del covid 19.

Nel nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio è logico che in primo piano ci sia l’emergenza sanitaria legata al coronavirus in Italia e nel resto del mondo, e tutti gli spunti dal punto di vista economico e finanziario dopo i provvedimenti del governo e quelli della BCE.

Sempre in prima serata su La7, alle ore 21.15 prende il via PiazzaPulita. Prosegue l’approfondimento della squadra di la7, in prima linea per spiegare al Paese come prosegue la battaglia contro il coronavirus.

In particolare, focus sull’ospedale di Bergamo al limite della sopportazione e, poi, spazio al tema del focolaio nella val Seriana. Approfondimenti sulla crisi economica e sulla filiera produttiva che si sforza di garantire le provviste per gli italiani.

E, ancora la corsa verso la scoperta di un vaccino e analisi su mascherine, igienizzanti e tamponi. Ecco alcuni dei temi che saranno al centro della nuova puntata di Corrado Formigli che, tra gli ospiti, avrà il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Segretario della CGIL Maurizio Landini, l’infettivologo dell’Ospedale Sacco di Milano Massimo Galli, l’immunologo Sergio Romagnani e ancora l’economista Tito Boeri e il giornalista Mario Calabresi.