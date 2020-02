Coronavirus, arrivato a Roma aereo con italiani rimpatriati dalla Cina: visite mediche prima del trasferimento alla Cecchignola

E’ arrivato all’aeroporto di Pratica di Mare a Roma il Boing KC 767 dell’Aeronautica Militare con i 56 italiani di rientro da Wuhan. Dopo l’atterraggio, l’equipaggio, il team sanitario (composto da 2 medici del Ministero della Salute, 1 medico e 1 i nfermiere dell’Aeronautica Militare, 1 medico e 1 infermiere dell’ Esercito Italiano) e i cittadini italiani rimpatriati, troveranno una zona per l’accoglienza.



Sono state allestite apposite strutture campali, attrezzature per il monitoraggio e per l’effettuazione delle prime visite mediche e un percorso di decontaminazione per il personale che entrerà in contatto con gli italiani rimpatriati.