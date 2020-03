Coronavirus, attivo da oggi a Roma il Covid 2 Hospital al Columbus-Gemelli. Zingaretti: “avanti con l’apertura del Covid3 e Covid4 Hospital”

A Roma è partito questa mattina alle 7.30 il Covid 2 Hospital al Columbus-Gemelli con 32 posti di malattie infettive e 21 di terapia intensiva.

“Aperto in appena 7 giorni il Covid Hospital 2. Uno sforzo senza precedenti – commenta l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato – un sincero ringraziamento e gratitudine a tutti i medici, infermieri e tecnici del Policlinico Gemelli e di tutta la rete regionale. Un sincero ringraziamento alla Fondazione Policlinico Gemelli per aver raccorlo l’appello lanciato dalla Regione Lazio”.