Coronavirus, balconi anche in Germania: si canta Bella Ciao per l’Italia

Con l’emergenza coronavirus a costringere le persone in casa, in Italia si è diffusa la tendenza di cantare al balcone per combattere la noia e la paura per la diffusione del virus. Questo fenomeno ha fatto il giro del mondo, ricevendo apprezzamenti da tantissimi Paesi che hanno mostrato vicinanza all’Italia.

I colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso sono apparsi su tantissimi monumenti in tutto il mondo, da Dubai al Giappone, passando per la Bosnia e tanti altri. Ma oggi è dalla Germania che arriva uno dei gesti più belli, e precisamente dalla Baviera: cittadini tedeschi che, al balcone, hanno intonato in onore dell’Italia la canzone Bella Ciao.

Coronavirus, i tedeschi al balcone cantano Bella Ciao per l’Italia (video)

Come si può vedere dal video, a dare il “la” al concerto per l’Italia è un signore che, dal suo balcone, armato di pianola inizia a intonare Bella Ciao. Subito viene seguito da tantissimi altri tedeschi, che dalla propria postazione seguono la famosa canzone.

Giovani, anziani e bambini tutti uniti per lanciare un messaggio canoro all’Italia, di fratellanza e vicinanza: un ottimo segnale anche per l’Europa.