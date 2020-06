Coronavirus, Beautiful: per le scene di sesso spuntano le bambole gonfiabili. In alternativa i ‘coniugi’ degli attori

Coronavirus, Beautiful: per le scene di sesso spuntano le bambole gonfiabili. In...

Contro il rischio ‘contagio’ da coronavirus, arrivano le bambole gonfiabili per le scene ‘erotiche’ di Beautiful. Per i momenti più ‘hot’, insomma per quelle scene, diciamo così amorose, Beautiful sembra aver trovato la sua soluzione.

Coronavirus, Beautiful: scene sesso, ecco le bambole gonfiabili. O i ‘coniugi’ degli attori

Nei 33 anni di messa in onda, Beautiful ha dato modo ai suoi telespettatori di seguire tante trame particolari: alcuni personaggi sono persino “risorti” dalla morte. Ed è per questo che forse non ci si stupisce dell’idea nata per poter continuare a girare le scene di passione, di fatto proibite per far fronte all’emergenza Coronavirus. Come si fa a recitare in scene di sesso con tutte le restrizioni attuali?

Va bene il riadattamento dei copioni alle esigenze attuali, il capo-autore Bradley Bell, tornato ieri sul set, sta pensando di avvalersi di bambole gonfiabili per non tagliare le scene di sesso.

Beautiful, scene di sesso: bambole gonfiabili e i coniugi degli attori e attrici per le scene hot

A parlarne è lo stesso Bradley Bell, in un’intervista riportata anche da Forbes. Il capo sceneggiatore della soap ha detto che, in questa prima fase per via del distanziamento sociale, ha intenzione di girare le scene di sesso usando sia realistiche bambole gonfiabili, sia alcune comparse speciali, vale a dire i coniugi degli attori protagonisti (a patto che siano risultati negativi ai test sul Covid-19).

“Abbiamo alcune bambole realistiche che sono state parcheggiate qui negli ultimi 15 anni, che abbiamo usato per varie altre storie – (come) quando le persone erano presunte morte ” – ha detto Bell. “Stiamo rispolverando le bambole: con un trucco adeguato e varie parrucche, saranno presenti nelle scene d’amore“.

Di conseguenza, le storie ambientate alla Forrester Creations non rinunceranno ai momenti di passione, visto che i “coniugi-controfigure” potranno toccare gli attori o le attrici con cui fanno coppia fissa, mentre i manichini di gomma prenderanno il posto delle persone in carne e ossa in caso di “scene più intime”.

In questo senso neanche i baci verranno tagliati: ogni attore eseguirà la simulazione di un bacio a pochi centimetri dalla telecamera. Il lavoro del montaggio creerà la magia e farà sembrare i personaggi “naso a naso” e in preda alla completa passione.