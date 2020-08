Coronavirus: Berlusconi negativo a tampone e in ottima salute

Nessun problema legato al coronavirus per Silvio Berlusconi che è risultato negativo a tampone, e gode di ottima salute. Come noto, l’ex premier ha incontrato il 12 agosto Briatore in Sardegna, poco prima che l’imprenditore risultasse contagiato dal Covid-19.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore, dunque, Silvio Berlusconi si sarebbe sottoposto al doppio tampone per il Covid risultando negativo. L’ex premier – rendono noto fonti da Forza Italia – gode di ottima salute. Il leader di Fi è rientrato ad Arcore come da programma ed ha ripreso il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali.

L’ex premier si è concesso anche una giornata ad Angera sul lago Maggiore. Il Cavaliere aveva passato diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, ora ricoverato al San Raffaele per il Covid.

Aggiornamento ore 00.05

Come si era appreso, infatti, Flavio Briatore è risultato positivo al Covid. Il numero uno del Billionaire è stato colpito dal coronavirus e si trova dalla giornata di ieri, 24 agosto 2020, ricoverato al San Raffaele di Milano.

A quanto era emerso imprenditore in terapia intensiva,sarebbe sotto il controllo dell’equipe medica che si occupa della sua ripresa. La notizia ha fatto il giro del mondo, in quando nelle scorse settimane Briatore aveva duramente criticato la stretta del Governo nei confronti di locali e discoteche.

aggiornamento ore 5.00

Briatore ha il coronavirus: a Ferragosto sosteneva: “la movida non ha fatto danni”

L’imprenditore 70enne si era visto costretto a chiudere, come altri gestori, il suo Billionaire dal 17 agosto. Infatti il suo locale è risultato essere uno dei nuovi focolai del virus, con 63 persone risultate positive al Covid-19 fino alla data odierna.

A Ferragosto, inoltre, Briatore aveva preso parte ad una partita di calcetto a Porto Cervo con altri vip. Fra queste, l’allenatore di calcio Sinisa Mihajlovic (anche lui positivo) e il conduttore Paolo Bonolis.

aggiornamento ore 8,30