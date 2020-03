Coronavirus, bollettino 27 marzo 2020: dati aggiornati e diretta conferenza stampa Protezione Civile

Bollettino Coronavirus Italia 27 marzo 2020

La Protezione Civile terrà il consueto bollettino giornaliero con tutti i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus in Italia oggi, venerdì 27 marzo 2020, alle ore 18. Puntuale come ogni giorno verranno rilasciati i dati a livello nazionale relativi al numero di contagiati, di guariti e morti.

Per seguire in diretta streaming e tv la conferenza stampa della Protezione Civile è sufficiente collegarsi su questa pagina alle ore 18 o, in alternativa, si potrà guardare l’evento live in televisione su Rai1. Come tutti i giorni, infatti, all’interno del programma “La vita in diretta” viene dato spazio al collegamento dalla sede della Protezione Civile dove si svolge l’incontro quotidiano con i dati aggiornati sulla pandemia da Covid-19.

🔴 #27marzo Anticipiamo alle ore 17.30 il consueto aggiornamento sull'emergenza #Coronavirus. Sarà il Commissario Arcuri a fare il punto delle attività. — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 27, 2020

Con un tweet la Protezione Civile informa che oggi la conferenza giornaliera con gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus in Italia si terrà alle ore 17.30 anziché il consueto orario delle 18. Ecco il testo del post pubblicato pochi minuti fa dall’account Twitter @DPCgov: “#27marzo Anticipiamo alle ore 17.30 il consueto aggiornamento sull’emergenza #Coronavirus. Sarà il Commissario Arcuri a fare il punto delle attività”.

Coronavirus Italia 27 marzo 2020: dati aggiornati, il bollettino di oggi

Riportiamo di seguito i dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. I numeri forniti vengono aggiornati alle ore 18, subito dopo la conferenza stampa della Protezione Civile.

Dati Coronavirus in Italia oggi:

Contagiati 27 marzo: 4.401

Guariti 27 marzo: 589

Deceduti 27 marzo: 969

Contagiati 26 marzo: 4.492

Guariti 26 marzo: 999

Deceduti 26 marzo: 662

Dati Coronavirus in Italia totali:

Totale contagiati: 86.498

Totale guariti: 10.950

Totale Deceduti: 9.134

Conferenza stampa Protezione Civile 27 marzo 2020 in diretta

La diretta della conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, 27 marzo 2020, è disponibile tramite il player di seguito e potrà essere seguita in live streaming a partire dalle ore 18. L’evento viene trasmesso sui canali YouTube e Facebook ufficiali del Dipartimento Protezione Civile.