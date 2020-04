Coronavirus Bollettino 7 aprile 2020: conferenza Protezione Civile e dati di oggi in diretta (Video)

Bollettino Coronavirus martedì 7 aprile 2020

La Protezione Civile terrà il consueto bollettino giornaliero con tutti i dati aggiornati sulla diffusione del Coronavirus in Italia oggi, martedì 7 aprile 2020, alle ore 18. Puntuale come ogni giorno verranno rilasciati i dati a livello nazionale relativi al numero di contagiati, di guariti e morti.

Per seguire in diretta streaming e tv la conferenza stampa della Protezione Civile è sufficiente collegarsi su questa pagina alle ore 18 o, in alternativa, si potrà guardare l’evento live in televisione su Rai1. Come tutti i giorni, infatti, all’interno del programma “La vita in diretta” viene dato spazio al collegamento dalla sede della Protezione Civile dove si svolge l’incontro quotidiano con i dati aggiornati sulla pandemia da Covid-19.

Coronavirus Bollettino 7 aprile 2020: dati aggiornati, il bollettino di oggi

Riportiamo di seguito i dati sulla diffusione del Covid-19 in Italia. I numeri forniti vengono aggiornati alle ore 18, subito dopo la conferenza stampa della Protezione Civile.

Dati Coronavirus in Italia:

Contagiati 7 aprile: 3.039

Guariti 7 aprile: 1.555

Deceduti 7 aprile: 604

Dati Coronavirus in Italia totali:

Totale contagiati: 135.586

Totale guariti: 24.392

Totale Deceduti: 17.127

Conferenza stampa Protezione Civile 7 aprile 2020 in diretta

La diretta della conferenza stampa della Protezione Civile di oggi, 7 aprile 2020, è disponibile tramite il player di seguito e potrà essere seguita in live streaming a partire dalle ore 18. L’evento viene trasmesso sui canali YouTube e Facebook ufficiali del Dipartimento Protezione Civile.