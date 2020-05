Coronavirus, Bonus 250 euro per PC e tablet Regione Lazio: come averlo, a chi spetta, requisiti

Coronavirus, Bonus 250 euro per PC e tablet Regione Lazio: come averlo,...

Per gli studenti che risiedono nel Lazio una buona notizia: sta per arrivando il bonus connettività pari a 250 euro per l’acquisto di PC, Tablet e altri device utili per la didattica a distanza.

Ma a chi spetta? Come fare per presentare la domanda e quali sono i requisiti? Ecco tutte le indicazioni e le specifiche.

Regione Lazio, Bonus 250 euro per PC e tablet: come fare per averlo

Un bonus da 250 euro per gli studenti relativo all’acquisto di PC, Tablet e altri strumenti tech utili per la didattica da remoto: è l’iniziativa promulgata dalla Regione Lazio e che implica la possibilità di accedere a diversi importi e sconti per diverse categorie di lavoratori e studenti residenti della regione.

Quali sono i requisiti, e come si fa a fare la domanda e ancora, quali i parametri per avere i 250 euro?

L’iniziativa della Regione Lazio rientra del programma “Nessuno escluso”, e concernente il “Bonus connettività studenti”.

Come si apprende dal bando, con questo bonus è possibile avere 250 euro per un contributo una tantum a studenti universitari per acquistare PC/Notebook, tablet, ma anche schede SIM e strumentazioni per il collegamento a internet acquistati dal 1° febbraio 2020.

La Fase 2 infatti incentiva ancora la didattica a distanza, con scuole chiuse fino a settembre la maturità che si terrà da remoto secondo nuove indicazioni.

Gli studenti residenti nella Regione Lazio dunque, possono seguire dei facili passi per averlo. Ecco come fare per ottenere il bonus.

Bonus Studenti Regione Lazio: come si fa per avere i 250 euro per PC e Tablet

In primis, per presentare la domanda relativa al bonus studenti da 250 euro occorre far riferimento all’8 maggio. Per essere valida, la richiesta deve soddisfare alcuni requisiti :

essere un cittadino/a italiano/a o di uno Stato membro dell’Unione Europea o di uno Stato extra UE ed essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno CE;

risultare residente o domiciliato in uno dei comuni della Regione Lazio (sono automaticamente esclusi quindi gli studenti con residenza e domicilio all’infuori della Regione Lazio);

avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a 20.000,00 euro;

avere un’iscrizione per l’anno accademico 2019/2020 promulgata entro il 31/12/2019 presso un’Università statale o non statale ma legalmente riconosciuta con sede legale all’interno della Regione Lazio;

poter dimostrare l’acquisto effettuato anche in fase successiva all’erogazione del contributo attraverso appositi giustificativi di spesa (che dovranno essere esibiti su richiesta in caso di controlli) per acquisti riguardanti PC/notebook, tablet e schede SIM e strumenti per collegamento internet Wi-Fi;

Nello specifico va anche detto che i costi di questi investimenti devono essere stati sostenuti tra il 1 febbraio e il 31 agosto 2020 e per l’intero importo del contributo erogato e dunque non a prezzo inferiore e che non consumino l’intero bonus.

In più, occorre disporre di un conto corrente bancario o postale.

Questo ha un pò messo in difficoltà una parte degli studenti: non tutti gli allievi infatti hanno un conte corrente o postale, e molti giovani usano le prepagate come Postepay e Postepay Evolution che però non sembra rientrino tra i requisiti del bando.

Ultima informazione. Le domande relativa al Bonus connettività devono essere inoltrate dall’8 maggio.

