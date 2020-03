Coronavirus, Borsa di Milano, europee e Spread del 27 Marzo 2020: come sta andando il differenziale Bund-Btp oggi

Anche oggi una giornata controversa dal punto di vista delle contrattazioni, dei listini, dello spread e delle Borse nel generale. Come sta andando quest’oggi nelle varie ‘piazze di affari’ del mondo, nella giornata del 27 Marzo 2020?

Ecco l’andamento, in particolare, della Borsa di Milano, dello spread ovvero il differenziale Btp-Bund di oggi.

Coronavirus, Borsa di Milano, europee e Spread del 27 Marzo 2020: Piazza Affari in forte calo

I movimenti di Borsa oggi dicono che Milano apre in forte calo, mentre c’è un’ondata positiva in Asia, con un occhio particolare a Tokyo. Negative le principali piazze europee. Lo spread apre in lieve rialzo.

In particolare, come detto, è una apertura in calo per Piazza Affari. l’indice Ftse Mib perde l’1,97% a 17.018 punti. Avvio in negativo per le principali piazze europee. Francoforte cede il 2,07% con il Dax a quota 9.793 punti. Parigi va su un -2,41% con il Cac 40 a 4.433 punti. Londra segna un -3,18 il Ftse 100 a 5.635 punti.

aggiornamento ore 9,30

Borse più o meno, invece, tutte positive in Asia e Pacifico, dopo di il calo che aveva riguardato Tokyo per il via dell’emergenza coronavirus nella Capitale.

Rialzi a Tokyo (+3,88) e Seul (+1,87%), leggermente di meno Shanghai (+0,32%) e Shenzhen (+0,26%), deboli Taiwan (-0,38%) e Sidney (-5,3%), rallentamento dei metalli ad eccezione dell’oro (+0,47%).

Dati incoraggianti per Hong Kong (+0,38%) e meno per Mumbai (-0,94%) Negativi i futures sull’Europa e su Wall Street dopo il rinvio al Consiglio Ue di una decisione sui ‘coronabond’.

Aggiornamento ore 6,30

Quanto al differenziale, ecco oggi un lieve rialzo per lo spread Btp/Bund. Il differenziale segna 161 punti contro i 158 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari all’1,18%.

Restano controversi, come detto, i dati della Borsa Tokyo, dove il

Nikkei recupera terreno dopo l’avvio di Wall Street. La Borsa di Tokyo apre in buon rialzo nell’ultima seduta della settimana con gli investitori fiduciosi sul piano degli Usa e le manovre di contenimento del coronavirus a livello globale.

Il Nikkei avanza del 3,42% a quota 19.303,64, con un aumento di 639 punti.

aggiornamento ore 3,31