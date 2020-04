Coronavirus, Borsa di Milano, europee lo Spread al 14 Aprile 2020: come sta andando il differenziale Bund-BTP oggi in tempo reale

Con il passaggio alla fase2 ormai imminente, la fine della Pasqua e l’inizio delle prime aperture, in Italia le conseguenze delle direttive nuove e dei provvedimenti di contenimento del Coronavirus, iniziano a sentirsi e, tra i primi effetti, quelli immediati sono sul mondo economico e finanziario.

Come sempre, in particolare, sui movimenti dei listini e del cosiddetto Spread. Anche oggi i movimenti sono particolarmente interessanti. Come va lo Spread al 14 Aprile 2020? Come sta andando il differenziale Bund-BTP oggi in tempo reale?

Coronavirus, lo Spread al 14 Aprile 2020: balzo sopra i 200 punti

Lo spread sale sopra i 200 punti all’avvio. Piazza Affari apre in rialzo. Il differenziale tra Btp e Bund sale a 206 contro i 194 di giovedì, il rendimento è all’1,71%.

Sono le conseguenze delle nuove direzioni imposte dall’inizio della fase post-Pasqua. Lo spread fra Btp e Bund schizza sopra i 200 punti all’avvio di giornata, dopo la pausa delle vacanze di Pasqua. Il differenziale segna 206 punti contro i 194 della chiusura di giovedì scorso. Il rendimento del decennale è pari all’1,71%.

aggiornamento ore 12.30

Coronavirus, come stanno andando le Borse di Milano e Europee

Piazza Affari oggi apre a 1,14% con il Ftse Mib a 17.821 punti, in seguito alla pausa per le festività di Pasqua 2020.

Apertura positiva per le principali borse europee nella prima seduta della settimana. Parigi guadagna l’1,04% a 4.553 punti, Francoforte l’1,6% a 10.733 punti e Londra lo 0,43% a 5.868 punti.

aggiornamento ore 9.40

Le Borse cinesi hanno chiuso la seduta con importanti guadagni con la bilancia commerciale di marzo migliore delle attese: l’indice Composite di Shanghai sale dell’1,59%, a 2.827,28 punti, quello di Shenzhen si piazza a 1.745,42 (+2,22%).

La Cina punta al surplus a 19,9 miliardi di dollari, in calo sui 31,5 miliardi di marzo 2019 e più dei 18,55 miliardi attesi e del deficit di 7,1 miliardi di gennaio-febbraio a causa del coronavirus.

L’export perde il 6,6% (da stime a -14% e da un tonfo a -17,2% di gennaio-febbraio), l’import perde lo 0,9% (-9,5% stimato e -4% nel primo bimestre 2020).

aggiornamento ore 4.11