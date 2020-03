Coronavirus, Borsa Italiana, europee e Spread oggi 24 Marzo 2020: andamento differenziale Bund e Btp e listini

Sono ore controverse nel mondo dell’alta finanza in tutto il mondo per via della pandemia Coronavirus e in tutte le latitudini gli effetti si fanno sentire. Se le Borse asiatiche rimodulano con forza, le principali piazze europee corrono in avvio giornata, in particolare Francoforte che apre con +5,7%.

Quanto a Milano, la giornata odierna sembra promettere un raggio di sole. Perchè? Cosa sta succedendo? E lo spread, come sta andando? Ecco tutte le indicazioni in questo avvio di giornata.

Coronavirus, Borsa Italiana, europee e Spread oggi 24 Marzo 2020: come va il differenziale Bund e Btp e tutti i mercati

La Borsa di Milano avanza con forza in apertura con +3%. E se Francoforte apre con +5,7%, la Borsa di Tokyo accelera la fase di recupero dai minimi in circa 4 anni, attraverso la svalutazione dello yen e il rinnovato ottimismo degli investitori sui programmi della Banca del Giappone per frenare le ripercussioni negative della diffusione del coronavirus.

Il Nikkei chiude con un guadagno del 7,13% a quota 118.092,35, aggiungendo 1.204 punti. Sul mercato dei cambi la valuta nipponica si depaupera sul dollaro a 110,40, e sull’euro a 119,20. Seul in rally chiude a + 8,60%. La Borsa di Shangai chiude a +2,34%, Shenzen a + 2,10%

aggiornamento ore 4,31

Quando allo Spread Btp-Bund siamo a 193,2 punti base, con rendimento a 1,52%. Nel dettaglio, il differenziale esordisce con una apertura in lieve calo e tra Btp e Bund, il differenziale tra decennale tedesco e italiano è per appunto calato quest’oggi a quota 193,2 punti base dai 196 della chiusura di ieri. Il rendimento del Btp è all’1,52%.

Nel merito invece della Borsa di Milano, come detto a +5%, spazio a Eni, Fca e Tim, Nexi +14% e Atlantia +11%. Piazza Affari viaggia nei primi scambi in crescita del 5,6% a 16.426 punti dopo un’apertura a +3%.

Diversi titoli dopo un pò di iniziale fatica viaggiano verso l’alto. Atlantia cresce di oltre l’11%, Exor l’11,3%, Nexi il 14,83 per cento. Sul listino Eni cresce del 4,17%, Fca del 4,04% e Tim del 7,9 per cento.

Aggiornamento ore 7.01

Tokyo, Hong Kong e Sydney vanno intanto all’unisono dopo aver toccato il punto più basso nelle scorse sedute, ai minimi dal 2016. Il Nikkei ha guadagnato il 7,13%, Hong Kong il 4,43%, Shanghai il 2,34%, Shenzhen il 2,11%, Sydney il 4,7% e la Corea va all”8,6%.

Il segno positivo giunge dopo la decisione della Federal Reserve di dare supporto al sistema finanziario degli Stati Uniti. Secondo gli esperti “con la storia piena di proverbiali ‘rimbalzi di un gatto morto’, molti restano alla finestre”.

. Lo yen è aumentato dello 0,7% a 110,43 per dollaro, l’euro ha guadagnato l’1% a 1,0830 dollari, la sterlina britannica ha guadagnato l’1% a 1,1657 dollari.

aggiornamento ore 10.01